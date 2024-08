L’eredità politica di De Gasperi

Franco Franzoni · Vice presidente del Centro Alcide De Gasperi di Castegnato

Oggi cade il settantesimo anniversario della morte dello statista per eccellenza del secondo Novecento italiano

Settant'anni fa moriva Alcide De Gasperi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Alcide De Gasperi, nato nel Trentino austro-ungarico ed anche eletto al Parlamento di Vienna, è lo statista per eccellenza del secondo Novecento italiano. Più che la cultura cristiano-sociale della mitteleuropa influì su di lui la novità della prima democrazia cristiana di Toniolo e Murri. Italianissimo, dunque. Per questo l’epiteto di «austriacante», affibbiatogli per la prima volta dalle camice nere, lo patì come un insulto intollerabile. Istituzioni e pragmatismo: la grammatica di De Gasperi