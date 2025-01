L’Epifania e il dono della coscienza civile

L’appello alla pace del Papa diventa denuncia verso chi predica violenza

2 ' di lettura

Papa Francesco durante l'udienza generale in Vaticano lo scorso 11 dicembre - Foto Ansa/Maurizio Brambatti © www.giornaledibrescia.it

L’Epifania è trasmessa, per lo più, nella versione che è la ricorrenza che tutte le feste le porta via. Si torna alle faccende quotidiane, con vizi e virtù di sempre. Nella tradizione cattolica non è il giorno della calza della Befana, con gli ultimi regali e dolci per bambini e golosi prima del tuffo nella scuola e nel lavoro. È il riconoscimento del mondo tutto – oltre i pastori, i sapienti e il potere politico con le loro differenti reazioni – della nascita e venuta di Gesù, con la sua missio