Leggere e amare i libri, ma solo di nascosto

Per i giovanissimi è imbarazzante essere competenti e fare qualcosa che fa ottenere il consenso degli adulti, anche quando si tratta di lettura

3 ' di lettura

Un ragazzo sceglie un libro - Foto Unsplash

Andrea ha 11 anni e frequenta il primo anno della secondaria di primo grado (le medie, per chi è nato nel Novecento). La sua classe parteciperà a una «gara di lettura» e quindi i ragazzi devono leggere cinque libri entro la metà di gennaio per poi saper rispondere a domande sui contenuti. Quando il progetto è stato proposto, solo una piccola parte dei venti in classe ha considerato che fosse una bella idea. Statistiche alla mano, visto la quantità di lettori che si possono contare nella fascia a