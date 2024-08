L’economia chiede di ripensare la cittadinanza

Il dibattito in corso a livello nazionale deve fare i conti con la realtà e le esigenze di crescita dell’Italia

5 ' di lettura

Studenti in una scuola italiana - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tra i temi che sembrano scuotere il sonnolento momento della politica nazionale quello più gettonato sembra essere il dibattito (tutto interno alla maggioranza) sulla necessità di rivedere le regole che disciplinano la possibilità di ricevere la cittadinanza per i giovani immigrati. In estrema sintesi possiamo riproporre le diverse posizioni che vanno da chi chiede di rendere ancora più restrittivo l’ottenimento della cittadinanza per chi non nasce da almeno un genitore italiano o non sposa un c