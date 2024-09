L’attacco di Netanyahu, l’impasse di Usa e Onu

Il leader israeliano ha tuonato contro le Nazioni Unite ed è tornato a minacciare un’escalation regionale

Il primo ministro israeliano Netanyahu alle Nazioni Unite - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Non ha fatto concessione alcuna, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu e nel rigettare la proposta, avanzata dagli Usa e dalla Francia, di un cessate il fuoco di 21 giorni in Libano. In una sala abbandonata da molti delegati per protesta contro Israele, Netanyahu ha tuonato contro un’organizzazione, le Nazioni Unite, descritta come una «casa delle tenebre», una «palude di bile antisemita» e una «società “terra-piattista” anti-Israele» (come mo