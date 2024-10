L’«ambiguità» meloniana in politica estera

Marco Frittella

Atlantismo ed europeismo sono i segni che la premier ha impresso nella politica estera

3 ' di lettura

La premier italiana Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Se c’è un campo in cui il governo di Giorgia Meloni ha potuto contare per aprire un dialogo con interlocutori che diffidavano del nuovo corso italiano virato a destra, questo è stato la politica estera. I due segni fondamentali impressi dalla premier sono stati l’atlantismo e l’europeismo, con tracce poco visibili delle impostazioni tradizionali di quando la destra era all’opposizione. Meloni e la politica estera al bivio tra Ue e Usa Una simile rotta ha consentito a Meloni di far cambiare idea