La vita e le storie di chi ci ha preceduto

Dal cimitero tutti possiamo uscire non più col «pessimismo» dello storico ma con l’ottimismo di chi guarda all’esistenza con gratitudine, meraviglia, impegno

Una donna al cimitero Vantiniano - © www.giornaledibrescia.it

Sono, questi, i giorni dei cimiteri. Anche le famiglie più indaffarate si ricordano dei propri morti e ne visitano le tombe. E quando si sosta nei luoghi di sepoltura di chi ci ha lasciato, scaturisce sempre nel cuore e nella mente di ciascuno una benefica meditazione che può avere accenti diversi. Questo sia per coloro che hanno una profonda fede cristiana, sia per coloro che questa fede l’hanno smarrita o mai avuta o la vivono con sofferti dubbi e domande. Per i primi vale quanto ben scriveva