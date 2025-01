La speranza energia che fa muovere

Sperare è un atto di fiducia nell’essere umano, un credere antropologico

3 ' di lettura

Una donna - © www.giornaledibrescia.it

«Soffre più chi spera sempre o chi non sperò mai in nulla» si domandava Pablo Neruda. L’interrogativo è decisamente attuale perché la parola speranza è insistente, provocatoria ma necessaria. Ce la troviamo ovunque, e non solo quando ci perdiamo nella realtà dei giorni difficili o all’inizio di un percorso e all’avvio di un nuovo anno, oppure dopo un inciampo o un fallimento. La speranza ci attende e permette di muoverci, non di paralizzarci nella disperazione. Per alcuni è un’illusione, per alt