La siccità esalta i ritardi del Paese

La causa principale della carenza idrica non è il caldo, ma l’inefficienza delle strutture: ecco perché rappresenta tutti i problemi strutturali italiani

4 ' di lettura

Il fondo fessurato dalla siccità dell'invaso di Scanzano a Palermo - Foto Ansa/M. Naccari © www.giornaledibrescia.it

Tra le vicende che hanno avuto fugaci approfondimenti in questa fase centrale dell’estate troviamo il tema della siccità che ha colpito soprattutto le regioni del sud (la Sicilia in modo decisamente grave). Siccità Sicilia,acque di 2 invasi per irrigare e allevamenti La rimozione del problema sembra essere stata «influenzata», direttamente o indirettamente, dalle considerazioni che, a vario titolo, si sono potute leggere o ascoltare, in relazione all’ondata di caldo da alcuni definita «anomala»