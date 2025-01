La lezione di Patrizio: accogliere il dolore per dare senso alla vita

Tra le strategie per resistere alla sofferenza ci sono anche la meditazione e la fede, ma soprattutto la vicinanza della famiglia: il benessere di chi ti circonda nutre e alimenta il tuo

2 ' di lettura

Analgesici contro il dolore - Foto Unsplash

Patrizio ha compiuto 71 anni alla fine di dicembre. Per tutta la vita ha fatto il docente di matematica e scienze alla secondaria di primo grado. Per decenni ha indagato gli insetti della zona in cui vive e ha lavorato il legno, tanto che ha costruito con le proprie mani buona parte dei mobili più belli della propria casa. Cucina con maestria. Svariati anni fa gli è stata diagnosticata una malattia degenerativa, cui ha associato presto una seria cardiopatia e una gamma di guai articolari. Patriz