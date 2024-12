La lezione di Angela Merkel a Olaf Scholz e Cdu

In Germania bacchettate al suo successore per il caso Linder, al partito per la linea sui migranti

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Molti la rimpiangono per la sua leadership indiscussa, molti la detestano e le attribuiscono la colpa della guerra tra Russa e Ucraina. Angela Merkel è uscita di scena nel dicembre 2021, dopo essere stata cancelliera per oltre 15 anni, e da allora si è ritirata a vita privata. Negli ultimi anni non si è mai fatta scappare un giudizio o una critica, consapevole del peso che le sue parole avrebbero potuto avere. Ma ecco che adesso, proprio nei giorni in cui si sta avviando la campagna elettorale p