La filosofia pitagorica del buon vivere, antidoto al chiasso politico

Egidio Bonomi

Si sono perse l’idea di dialogo, sobrietà e moderazione che Pitagora aveva ben sintetizzato nella sua ricetta del vivere in perfezione

Ehh Pitagora! Il corposo filosofo e matematico, metà greco e metà crotonese, 530 anni prima di Cristo, aveva stilato l’impeccabile ricetta del vivere in perfezione. Eccola: bisogna allontanare dal corpo la malattia (va beh, e l’Asl che ne pensa?) dall’anima l’ignoranza (fosse facile!) dal ventre la ghiottoneria (e le stelle Michelin?) dalla città la ribellione (e i cortei non autorizzati?) dalla casa il dissenso (e i sette-otto divorzi su dieci matrimoni?) la sproporzione in ogni cosa. Regole be