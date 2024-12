La fede cristiana alla prova della modernità

Adalberto Migliorati

La religione rimane oggetto di discussione quindi ricopre ancora una funzione vitale

2 ' di lettura

La Natività di Lattanzio Gambara (particolare) - © www.giornaledibrescia.it

Si avvicina il Natale e si moltiplicano le pubblicazioni, le inchieste, le analisi che si chiedono e cercano di rispondere al fatto: siamo oppure no un paese ancora di cattolici? Noi che abitiamo non in una delle periferie del mondo, ma in quello che era il centro pulsante della cristianità. Istituzionale, con il Vaticano e il Papato, e nella pratica della gente comune, cresciuta nella fede dei padri ed in una società che si modellava sui valori cristiani, anche come riferimento del vivere civil