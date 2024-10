La «dissing race» tra Ceccon e Pellegrini

Silvia Valentini

Thomas Ceccon ha detto che Federica Pellegrini per lui non rappresenta «niente»: una parola in cui era raccolto un mondo di emozioni

4 ' di lettura

Thomas Ceccon e Federica Pellegrini - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Il contrario di parlare non è ascoltare. Il contrario di parlare è aspettare». (Fran Lebowit) Una frase lapidaria che ben si adatta alla querelle di questi giorni che ha reso turbolente le acque del nuoto italiano costringendo due note medaglie olimpiche a cimentarsi sul ring di una nuova, gettonatissima, disciplina che battezzerei: «Dissing race». I protagonisti del casus belli sono, da una parte Thomas Ceccon, classe 2001, vicentino, atleta olimpico con un palmarès da urlo, plurimedagliato an