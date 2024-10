La Cina e il fragile status quo di Taiwan

Il potenziale di un conflitto su ampia scala e di turbolenze commerciali è ciò che Pechino deve considerare attentamente quando valuta se prendere Taiwan con la forza

Un uomo segue l'esercitazione cinese attorno a Taiwan in un centro commerciale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Quando, giovedì scorso, nel corso delle celebrazioni del Giorno Nazionale – in cui si commemora la rivolta di Wuchang del 1911, che portò alla caduta della dinastia Qing e alla nascita della Repubblica di Cina – il neopresidente taiwanese, William Lai, ha affermato che la Cina non ha alcun diritto di rappresentare Taiwan, sottolineando l’impegno a «resistere all’annessione o all’usurpazione», pochi hanno immaginato che Pechino non avrebbe risposto in modo fermo e risoluto. E, infatti, puntuale c