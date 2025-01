Jean-Marie Le Pen, per oltre 20 anni leader dell’estrema destra europea

Iniziò la sua esperienza politica con Poujade e una volta fondato il Front National capì per primo le potenzialità di stare all’Europarlamento

3 ' di lettura

Jean-Marie Le Pen - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Poche figure nella politica europea sono state divisive come Jean-Marie Le Pen. Innanzitutto per le sue dichiarazioni più controverse come quella delle camere a gas naziste derubricate a dettaglio della Seconda guerra mondiale o alla necessità per la Francia di allearsi con la Russia di Putin per difendere la razza bianca (posizione che gli costò l’espulsione dal suo partito il Front National in un sorta di parricidio politico orchestrato dalla figlia Marine nel contesto di un più ampio processo