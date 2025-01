Dignità e follia: la lezione di Ahou Daryaie e San Francesco

Luciano Pace

La studentessa iraniana divenuta famosa in tutto il mondo per aver passeggiato seminuda, dopo essere stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico, è stata rilasciata in quanto «malata mentale»

Ahou Daryaie per le vie di Teheran

Erano i primi giorni di novembre 2024. Ahou Daryaie diventava in tutto il mondo la «studentessa iraniana» che passeggia seminuda fuori dall’Università della Scienza e della Ricerca di Teheran. Lo fa per qualche minuto, prima di essere prelevata con violenza, messa in un’auto e, secondo le fonti ufficiali, portata in un ospedale psichiatrico. Qualche tempo dopo, quelle stesse fonti d’informazione ufficiale dichiareranno che è stata rilasciata in quanto «malata mentale» e ricondotta alle «cure» de