L’inflazione ha bruciato gli stipendi degli italiani

È chiaro che un’economia che vuole crescere non può farlo a scapito dei salari, soprattutto per quelli medio-bassi

4 ' di lettura

Spesa sempre più pesante per le famiglie - © www.giornaledibrescia.it

Fuori dalla cerchia romana, Trilussa non è tanto conosciuto per le sue poesie in dialetto, ma per una citazione che tutti noi abbiamo imparato fin dai nostri primi esordi con la statistica che ci mette in guardia dal valore esplicativo delle statistiche. In realtà questa forzatura del poeta ha valore fino a un certo punto, nel senso che le statistiche di per sé possono essere falsamente indicatrici di dati e di situazioni, ma se analizzate in modo più approfondito, magari correlandole con altre