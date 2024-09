Il valore rinnovato del pensiero cristiano

Pur essendo lontano il tempo dell’egemonia culturale, il pensiero cristiano continua ad essere più affascinante e attuale che mai



Il sapere e la Luce: il pensiero cristiano resta un capitale di fondamentale importanza

L’estate, per il calendario se non per il meteo, segna le sue ultime settimane. Ed è stata una estate intensa da tutti i punti di vista. Anche sul piano ecclesiale si sono verificate circostanze alquanto significative: una lettera di papa Francesco il 4 agosto sul ruolo della letteratura nella formazione; la Settimana Sociale dei cattolici italiani a Trieste sulla democrazia (ben segnalata dal prof. Paolo Corsini sul nostro giornale); il Meeting di Rimini sulla ricerca dell’essenziale; il raduno