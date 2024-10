Il nostro tempo segnato dalla violenza

Ad ogni tragedia che accade si grida al «mai più», come indirizzo collettivo da perseguire

Israele continua gli attacchi militari nel sud del Libano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La violenza è il cavo d’acciaio temprato che unisce il vissuto del nostro tempo e detta i comportamenti individuali e collettivi che lo caratterizzano. Ad ogni tragedia che accade si grida al «mai più», come indirizzo collettivo da perseguire. Intanto, col fatto che si rinnovi quotidianamente in diverse forme, si fa strada la convinzione paralizzante che si tratti invece di un «ora e per sempre», destinato a gonfiare statistiche già scritte e solo da compilare per i giorni a venire. La violenza