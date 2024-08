Il nastro di Ingolstad e quei nodi sciolti

Silvia Valentini

«Io amo pensare al miracolo di di Maria come la prima mediazione familiare della storia»

Maria che scioglie i nodi, il dipinto di Johann Georg Melchior Schmidtner

Quando nel lontano 1615 padre Jakob Rem di Ingolstad, gesuita in odore di santità, vide arrivare in convento il giovane Wolfgang Langenmantel, nobil uomo di Augusta, con l’accorata richiesta di aiutarlo a salvare il suo matrimonio, non potè far altro che accoglierlo ed invitarlo alla preghiera offrendogli conforto spirituale. Trascorsero insieme tre lunghi pomeriggi. Al quarto ed ultimo appuntamento a Padre Rem venne l’idea di farsi consegnare il nastro che, durante il rito nuziale, veniva posto