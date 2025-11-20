Il dolore di chi viene abbandonato mentre l’altro vola via
La vita è quasi sempre più complessa di una partita a Cluedo ma un pachiderma di tre tonnellate nel salotto di casa, se ignorato, prima o poi, si muoverà e travolgerà tutto.
Un uomo alla finestra
Ci risiamo. Raoul Bova è ancora intrattenimento mediatico. Dagli audio privati fraudolentemente diffusi, a quegli «occhi spaccanti» che diventano un brand, rieccolo, nel giro di pochi mesi, al centro di un nuovo gossip. Una liason raccontata, questa volta, dall’ex compagno della donna (da poco madre della loro unica figlia) manifestando, a reti unificate, la disperazione tragica dell’abbandonato. L’inarrestabile fascino degli scandali, quello che la psicologa Susan Kolon spiega con meccanismi di
