Il Brandeburgo non basta a Scholz

La Spd ha superato l’AfD, ma la destra è al 29,2%

3 ' di lettura

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nelle elezioni regionali di domenica scorsa in Brandeburgo, l’esteso Land che circonda Berlino, noto per le sue bellezze naturali (laghi e foreste) e per essere una delle aree più depresse del Paese a causa della povertà, dell’alto tasso di disoccupazione e dello spopolamento urbano, ha prevalso la Spd, il partito del cancelliere Scholz. In quello che da decenni è un loro bastione elettorale i socialdemocratici hanno raccolto il 31,9% dei consensi e certamente continueranno a governare la region