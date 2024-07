I limiti: importanza educativa delle regole

Giuseppe Maiolo

Sono però confini entro cui stare per un certo tempo e da cui ripartire per nuovi esordi

La parola «limite» è ricca di significati. Purtroppo però è un termine povero di senso perché oggi non si educa a riconoscerne l’importanza, né si valorizza come linea di demarcazione oltre cui non si può andare. Di conseguenza spesso si cresce senza quel «senso del limite» che serve per diventare grandi. Nella realtà liquida in cui viviamo tutto sembra essere possibile perché tutto è concesso. Nella «famiglia liquida» diceva Zygmunt Bauman, (Modernità liquida, Laterza) ruoli e i confini delle r