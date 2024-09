I divieti, quale funzione educativa

Giuseppe Maiolo

Vietare l’uso dello smartphone in classe non è una novità e soprattutto non è granché utile: meglio l’educazione al digitale

3 ' di lettura

Lo smartphone in classe - Foto/Pexels

«Fino alla terza media non si potrà più usare il cellulare nelle classi». Così diceva un paio di mesi fa il Ministro Valditara che dopo, con una circolare, ha disposto il divieto di utilizzare lo smartphone in classe dalla scuola dell’Infanzia alla Media, anche per scopi didattici. Scuola: stop al cellulare in classe, torna il diario di carta. Cosa ne pensi? Le motivazioni sembrano basarsi su alcuni studi internazionali che indicano come pericoloso l’utilizzo del cellulare in classe. Si afferma