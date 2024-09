Harris vince in tv, ma la strada è lunga

Che sia stata Kamala Harris a uscire vincitrice dal dibattito televisivo di ieri notte è opinione condivisa da quasi tutti i commentatori e sostanzialmente confermata dai primi sondaggi sulle reazioni degli elettori

Che sia stata Kamala Harris a uscire vincitrice dal dibattito televisivo di ieri notte è opinione condivisa da quasi tutti i commentatori e sostanzialmente confermata dai primi sondaggi sulle reazioni degli elettori. Meno certo è che questa «vittoria» possa avere un impatto significativo sulle scelte ultime di voto. In un contesto iper-polarizzato, a bassissima mobilità di voti e opinioni, i dibattiti per quanto importanti non sono più decisivi come lo furono talora in passato. Era però Harris a