Esiste un antidoto al malcontento

Egidio Bonomi

Il Villaggio globale coltiva l’angoscia perfino con acribia, svanita la virtù della speranza nella costante proliferazione dello scetticismo religioso

2 ' di lettura

Un efficace antidoto al malcontento è il sorriso - foto unsplash.com

Malcontento fa il cuor di iuta. Sbaglierò, ma nel mio lungo permanere tra i bipedi mortali, non ricordo un periodo di facce lunghe come quello in corsa. D’accordo, il mondo è in subbuglio, quotidianamente ammonticchiamo i trucioli del peggio che l’informazione in tempo reale ramazza nelle coscienze universali, i come ed i perché fanno capriole nelle menti, percosse dalle cronache, i cortei politicizzati coltivano indiscipline irose e tuttavia nulla e niente vale quanto il dono d’un altro giorno