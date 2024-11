Perché affidarsi alle star non ha aiutato Kamala Harris

Iuri Moscardi

Trump è un mix letale di populismo, razzismo e sovranismo, ma a quanto pare è stato considerato ancora una volta più adatto di una donna: la maggioranza ha scelto di ascoltare la pancia

2 ' di lettura

La cantante Cardi B durante un comizio per Kamala Harris - Foto Andrew Harnik/Getty Images/AFP

Questa volta i risultati non si sono fatti attendere. Non è stato come nel 2020, quando per la proclamazione del vincitore avevamo dovuto aspettare il conteggio della marea di voti democratici arrivati per posta dalla Pennsylvania, che insieme alla Georgia aveva dato la vittoria a Biden. Come nel 2016, è bastata una notte per vedere la mappa dei 50 Stati colorarsi di rosso e la lancetta della vittoria spostarsi verso Trump e Vance. Inflazione, insicurezza e debolezza democratica: così ha vinto T