Effetto Magdeburgo: la strage condiziona il clima elettorale

Le polemiche e le strumentalizzazioni sono iniziate subito. Il cancelliere Scholz, accorso sul luogo a rendere omaggio alle vittime, è stato accolto da una selva di fischi

2 ' di lettura

Alcune persone depongono fiori e candele sul luogo dell'attacco di Magbedurgo - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tranquilla cittadina di medie dimensioni, capoluogo della regione Sassonia-Anhalt, ex Ddr, Magdeburgo è entrata nell’atroce topografia delle stragi consumatesi in territorio tedesco nell’ultimo decennio, aggiungendosi a Hanau, Halle, Solingen, e Berlino (massacro al mercatino di Natale nel dicembre 2016). La reazione dei mass media e dell’opinione pubblica è all’insegna del dolore, dello sgomento, della rabbia e dell’impotenza. Soprattutto perché si fa una grande fatica non solo a capire le moti