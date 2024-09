E se rompi uno specchio

Annalisa Strada

«Per esempio, per evitare che parcheggiassero davanti ai contenitori per la raccolta della carta ha scritto “Parcheggiare qui porta sfortuna”»

2 ' di lettura

«Ho trovato che la gente è superstiziosa anche quando dichiara di non esserlo» - Foto/Unsplah

Joe viene da un altro continente, ma vive in Italia dalla fine degli anni Sessanta. È arrivato che era poco più di un ragazzo e non si è più spostato. Ha scelto per moglie una sua connazionale di cui si era innamorato tra i banchi di scuola. L’ha fatta arrivare e si sono sposati. Un po’ un matrimonio sulla fiducia. Ma ha funzionato e continua a funzionare, quindi era una fiducia ben riposta. Joe, appena arrivato, trova lavoro in un’attività avviata da altra gente arrivata in Italia pochi anni pr