Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Manifesto di sovranismo ed eurofobia

Mario Del Pero
La «Strategia di Sicurezza Nazionale» di Trump, un documento politico-ideologico assai rozzo: semplice, radicale, in alcuni passaggi addirittura puerile nel lessico
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Afp/Andrew Caballero-Reynolds © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Afp/Andrew Caballero-Reynolds © www.giornaledibrescia.it

Sono spesso documenti anodini e generici, le «Strategie di Sicurezza Nazionale» (National Security Strategy, Nss) che da metà Anni ’80 le Amministrazioni devono presentare al Congresso. Documenti vaghi e poco controversi, a uso e consumo delle opinioni pubbliche, interna e internazionale. Poche Nss fanno eccezione tra le più di venti fino a oggi prodotte: la Nss del 2002 di Bush Jr., quella della guerra preventiva e degli «equilibri di potenza a favore della libertà», in uno dei suoi slogan più

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario