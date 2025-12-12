Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

La nuova dottrina Trump e l’Europa come nemico

Mario Del Pero
Il vecchio continente per il presidente statunitense non è più considerato un soggetto subalterno, bensì un avversario, se non addirittura qualcosa di più
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Epa/Shawn Thew © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti - Foto Epa/Shawn Thew © www.giornaledibrescia.it

Prima la nuova dottrina di sicurezza nazionale (la National Security Strategy, NSS), poi l’intervista di Trump alla rivista «Politico». A rimarcare che l’Europa – intesa come UE e come progetto di unione continentale – non è solo, e più, soggetto subalterno e dipendente entro una relazione patentemente squilibrata e asimmetrica come quella transatlantica. Ma che è ormai considerata avversario se non addirittura nemico degli Stati Uniti, tanto ideologicamente quanto politicamente. Donald Trump sc

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario