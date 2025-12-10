Giornale di Brescia
Il disimpegno statunitense e la difesa europea obbligata

Angelo Santagostino
L’allineamento Trump-Putin mette l’Europa di fronte alla necessità di proseguire con le proprie forze nel sostegno all’Ucraina, perché - con la sua - è pure la nostra libertà a essere in gioco
Donald Trump - © www.giornaledibrescia.it
Dal duo Trump-Putin sono, in questi giorni, arrivate affermazioni di tal fatta: l’Europa si faccia carico della Nato entro il 2027, ha sostenuto il primo; mentre per il secondo, Russia e Stati Uniti condividono la medesima strategia sull’Ucraina. Un duplice messaggio sul quale l’Europa non può non interrogarsi. Unendoli, sono così sintetizzabili: d’ora in avanti alla nostra difesa dovremo essere noi a doverci badare, a cominciare dal sostegno all’Ucraina. Trump non ha alcuna simpatia per le orga

