Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Il difficile equilibrio di Meloni tra Europa e Trump

Marco Frittella
L’equilibrismo su cui tagliare la politica estera dell’Italia è un gioco che si fa ogni giorno più difficile, e ormai sembra vicino il momento in cui l’abilità di camminare sulla corda non basterà più
Giorgia Meloni e Donald Trump - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it
Giorgia Meloni e Donald Trump - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Il 18 dicembre si riunirà il Consiglio europeo per una sessione che nulla avrà di ordinaria amministrazione: le questioni sul tappeto sono tali e tante da non consentire neanche una previsione sulla conclusione dei lavori. E ne basta uno, degli argomenti, per capirlo: la questione degli asset russi che divide i capi di governo dell’Unione europea. Non si sa se si voterà all’unanimità o a maggioranza, e quindi non si sa se una decisione verrà presa, ma è certo che in quella circostanza molte cose

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario