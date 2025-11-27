Degli spiriti liberi, ovvero degli «otroversi»

Un modello di personalità identificato di recente dallo psichiatra Rami Kaminski

3 ' di lettura

Indipendenza mentale e autonomia sociale

Non sentite il bisogno di appartenere a gruppi, di pensarla per forza come il resto del mondo, né di essere approvati dagli altri? Selezionate con cura le persone con cui relazionarvi? Privilegiate rapporti autentici ad interazioni superficiali? Evitate manifestazioni di facciata? Non avete timore a comportavi e manifestare un pensiero fuori dagli schemi e dal sistema? Non siete isolati come gli introversi né energizzati dalla vita sociale intensa come gli estroversi? Non siete strani, anticonfo