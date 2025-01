Dal lusso al risparmio: cosa significa vivere da «nuovi poveri»

Clementina Coppini

La classe media sta vivendo una pesante crisi e tra rate, rammendi e discount saper risparmiare è quanto mai necessario

3 ' di lettura

Un portafoglio vuoto - Foto Unsplash

Quando ti dicono che non c’è crisi e che anzi durante le festività milioni di italiani vanno in vacanza e/o spendono montagne di denaro, ci credi davvero? Non senti una persistente e sempre più pesante aria di penuria di pecunia? Oppure la percepisci distintamente ma ti guardi bene dal dirlo temendo di essere additato come uccello del malaugurio o persona invidiosa e negativa? O magari sei vittima dell’incertezza economica di questi tempi e ti vergogni di confessare che il tuo tenore di vita si