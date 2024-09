Così si perde credibilità

Sul caso Sangiuliano-Boccia l’elettore può perdonare la scappatella, ma non la sciatteria, l’approssimazione, la confusione del personale politico. Queste cose fanno male alla democrazia e i risvolti si vedono sulla crescita dell’astensionismo

Gennaro Sangiuliano ex ministro della cultura esce dal ministero - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sangiuliano è finito al Tg1 a giustificarsi sull’orlo delle lacrime e i telespettatori verosimilmente sconcertati nel vedere un ministro della Repubblica essere costretto dalla politica a dare in televisione un’immagine che certo non è stata la sua migliore degli ultimi anni (nonostante le gaffes che pure, nel tempo, non gli sono mancate). In piena polemica sulla nomina di Maria Rosaria #Boccia, il Ministro della Cultura Gennaro #Sangiuliano interviene per la prima volta al Tg1. "Avevamo una rel