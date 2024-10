Così l’Autonomia mette a rischio la competitività

Emilio Del Bono *

Il dibattito: perché il Pd del Nord propone di ripensare la Calderoli

5 ' di lettura

L'aula del Senato - © www.giornaledibrescia.it

Tra pochi mesi la Cassazione si pronuncerà sull’ammissibilità del referendum abrogativo della legge Calderoli e nel caso maturi un orientamento favorevole, i cittadini si troveranno a decidere sulla sua cancellazione. Una materia certamente ostica, non semplice, quella del trasferimento delle competenze in materia di Autonomia differenziata e tuttavia decisiva per il futuro del Paese, per la sua tenuta, la sua competitività e la sua coesione sociale. Per questo, in questi mesi la legge Calderoli