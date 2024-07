Coriandoli d’estate che regalano felicità

Annalisa Strada

Sabrina fabbrica i suoi coriandoli e li lancia, sorridendo sotto quella pioggia secca e colorata. Ma la felicità è un attimo

2 ' di lettura

Coriandoli sparsi a terra - Foto Unsplash - © www.giornaledibrescia.it

Sabrina era una bambina con una sfrenata passione per i coriandoli. Che è un po’ come amare il panettone. Sono gusti destinati a essere soddisfatti per pochi giorni nell’anno. Salvo non ci si sappia organizzare in casa. Sabrina prende una perforatrice da scrivania, uno di quegli attrezzi che ormai non si vedono quasi più, con due punzoni capaci di creare buchi rotondi in un foglio. Il frammento di carta circolare (un coriandolo!) veniva raccolto in un cassetto chiuso da un coperchio di plastica.