Arrestato il presidente Yoon Suk-yeol, tensioni in Corea del Sud

La Corte Costituzionale avrà sei mesi per emettere un verdetto sul presidente, che lo scorso 3 dicembre aveva proclamato la legge marziale

Dopo 43 giorni dalla drammatica notte del 3 dicembre, quando la popolazione della Corea del Sud ha assistito attonita alla proclamazione della legge marziale – prontamente respinta dal Parlamento – il Presidente Yoon Suk-yeol, già sottoposto ad impeachment, è stato tratto in arresto. I funzionari dell’Ufficio per le indagini sulla corruzione sono tornati alla carica in forze dopo che il loro primo tentativo di dare seguito a un mandato di arresto era stato abbandonato, all’inizio di gennaio, a c