Corea del Sud, la legge marziale atto estremo di un politico ormai solo

La questione sostanziale è che questa sorta di colpo di Stato orchestrata da un presidente in carica in un paese democratico è frutto della stessa inconsistenza di questo personaggio

6 ' di lettura

Proteste in Corea del Sud - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Chiunque conosca il sottoscritto sa perfettamente che negli ultimi tre decenni ho considerato la Corea del Sud molto più che un semplice oggetto di studio o un paese di adozione in cui insegnare o fare ricerca; più semplicemente, la Corea è sempre stata «casa mia». E così, quando l’Ambasciata italiana a Seoul mi ha invitato per prendere parte alla presentazione di un volume – a cui ho contribuito – volto a celebrare i 140 anni dall’avvio di relazioni diplomatiche tra Roma e Seoul, non ho avuto a