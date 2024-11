Chiediamoci come stiamo educando i maschi: è questa la prevenzione

L’educazione affettiva in adolescenza non ha senso, se non si è parlato di sentimenti, sessualità e relazioni fin dalla prima infanzia

I gesti d'affetto in famiglia sono importanti - Foto Pexels

Le giornate di novembre che ogni anno ricordano i diritti dell’infanzia e la violenza sulle donne si rincorrono a pochi giorni l’una dall’altra e quasi sempre ci narrano realtà che dovrebbero farci riflettere. Almeno è augurabile che queste occasioni servano ad accresce la coscienza collettiva, anche perché in molti casi i dati che continuano ad affluire, sono davvero impressionanti. Violenza di genere: nel Bresciano più di 2mila codici rossi nel 2024 È innegabile che sia aumentata l’attenzione