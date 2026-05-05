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Bisogna fare squadra con i genitori

La chiacchierata con Ettore, che si chiede su chi possono contare i genitori e come si proteggono i figli

Annalisa Strada

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Genitori e figli - © www.giornaledibrescia.it
Genitori e figli - © www.giornaledibrescia.it

Ho incontrato Ettore a una serata in libreria. Si parlava di bambini, di preadolescenti, di adolescenti e genericamente di figli. Che la denatalità sia un fatto è assodato. Chi decide di avere figli sta in qualche modo scegliendo di dare una possibilità al futuro.

Ciò non significa ridurre apoditticamente chi non si riproduce a una schiera antagonista dei tempi che verranno, perché non si può ignorare che la precarietà (come recitava uno slogan di anni fa) è contraccettivo tra i più efficaci e che il contesto è ostile all’infanzia (tra mancanza di strutture e oggettiva carenza di incentivi tangibili).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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