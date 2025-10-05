Battesimi adulti in Francia: segno di una fede che ritorna

Il fenomeno aiuta a guardare con maggior serenità a quanto accade nel nostro tempo anche in Italia

Il battesimo di una donna adulta

La notizia ha trovato spazio giornalistico in Francia e pure da noi è giunta come interessante, confermata pure da francesi che vivono o sono di passaggio a Brescia: nella notte di Pasqua di quest’anno 10.384 adulti e 7.400 adolescenti fra gli 11 e i 17 anni hanno ricevuto il Battesimo, entrando a far parte della Chiesa cattolica. Per alcuni sociologi questo dato di fatto diviene ancor più significativo perché si tratta di francesi, figli di una terra laicissima e sempre influenzati da un certo