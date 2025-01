Avere tre età e non contare più gli anni: una vita senza numeri

Alba non sa esattamente quanti anni ha: c’è l’età scritta all’anagrafe, quella biologicamente reale e quella del ritmo della sua vita

Una torta di compleanno - Foto Pexels

Alba è la donna dalle tre età. Quella che ha all’anagrafe italiana, quella che sua nonna le ricorda e quella del suo ritmo di vita. È nata in uno Stato lontano, in un posto remoto, dove l’anagrafe aveva una gestione meno puntuale di quella cui siamo abituati. Non era solo un posto remoto, era un posto difficile, senza pace e senza tregua sociale, così – quando era molto piccola – Alba si è trovata strappata dalla propria terra e caricata su un aereo che con un volo speciale l’ha portata in Itali