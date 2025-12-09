L’asse Usa-Russia mette l’Europa in pericolo

Giovanni Cadioli

Trump che vuole «ristabilire la stabilità» suona come un auspicio di smantellamento, mentre il Cremlino rievoca l’alleanza sovietico-americana contro un presunto «Euronazismo»

2 ' di lettura

Donald Trump e Vladimir Putin - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nella visione della Nss l’Europa «affronta la prospettiva reale di cancellazione della sua civiltà» e i suoi «problemi più gravi» includono proprio le «attività dell’Unione Europea», ritenute responsabili di minare libertà politiche, sovranità e perfino «identità nazionali». Un’Europa che continui su questa strada – cioè un’Europa dove esiste ancora l’Ue – sarebbe secondo Trump «irriconoscibile tra vent’anni». Donald Trump scarica l’Europa: «Se non cambia rischia di sparire» Quel «ristabilire la