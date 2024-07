Arrivare a 90 anni per viverli appieno

Annalisa Strada

«Lei mi sembra un po’ più giovane di me» e scatta l’inesorabile domanda: «Indovini: quanti anni ho?»

2 ' di lettura

Trovare ogni giorno la forza di alzarsi, anche quando le ginocchia fanno male © www.giornaledibrescia.it

Ho conosciuto Irma nella sala d’attesa di un reparto di radiologia. Eravamo sedute vicine, tutte e due lì per ritirare un referto. Quando la chiamano, le chiedono il modulo necessario. Lei armeggia nella borsa, tira fuori qualche carta e deve passare in rassegna i fogli più volte prima di estrarre dal mazzo quello giusto. Mentre lei fruga, inizio anch’io a spulciare tra i documenti. Nel mentre, ci scappa un’occhiata e scambiamo un cenno d’intesa. Irma ha in pugno il suo referto, ma prima di anda