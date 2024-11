Amore monotono: cosa accade quando le donne se ne vanno

La storia di Elena, che non vede l’ora di andarsene e di lasciarsi dietro una relazione appassita e un compagno oramai molto simile a un fratello

2 ' di lettura

Una donna fa la valigia - Foto Pexels

Seduta in pizzo alla sedia, Elena mangia una frittata. È l’ultimo pranzo in quella cucina dove da tempo non si sente più a suo agio. Mette una cialda nella macchina da caffè e, mentre beve, si guarda attorno per controllare di non avere dimenticato nulla. Non vede l’ora di andarsene e lasciarsi dietro una relazione appassita e un compagno oramai molto più simile a un fratello che a un marito. Non ha scritto un biglietto e nemmeno un messaggio su WhatsApp per dirgli addio. Niente! A Giovanni per