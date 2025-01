Alcol tra gli adolescenti: abbuffate e dipendenza

I giovani, nonostante le tante campagne d’informazione e prevenzione, sono ancora i soggetti più a rischio

3 ' di lettura

Tra gli adolescenti è sempre più frequente il «binge drinking», l’abbuffata alcolica - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it

Da più di dieci anni, gennaio è il mese dedicato all’astensione dall’alcol. Il Dry January, un’iniziativa anglosassone nata come uno dei tanti buoni propositi di inizio d’anno, vuole essere un tentativo per arginare l’alcolismo. Ma non tutti sono convinti dei risultati, anche se vi sono ricerche psicologiche che sostengono possa dare benefici. Tra questi, la distanza dall’alcol per un mese sembra migliorare il sonno e aumentare l’autocontrollo, ma l’interrogativo è se questi effetti siano duratu