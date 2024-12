A Natale servono pure tristezza e malinconia

Meglio accettare le emozioni negative e le tristezze, che voler a tutti i costi pensare positivo

Foto Unsplash

Natale è sinonimo di sentimenti buoni, di dolci espressioni di affetto e di promesse per un tempo migliore. Di solito di attese o speranze che si rincorrono nelle parole consuete e negli auguri che di abitudine ci scambiamo. Eppure le festività natalizie portano anche tristezza, malinconia e ansia. Le ragioni possono essere diverse, ma è meglio precisare, che questo malessere è solitamente transitorio. In genere non si tratta di disturbi dell'umore, quanto piuttosto dello stress da festeggiament